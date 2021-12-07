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57 минут назад

В США заявили о «наращивании российских войск» у границ Украины

США наблюдают «необычное наращивание российских войск» у границ Украины, а также якобы планы по дестабилизации страны, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью Wall Street Journal.

США обвинили Россию в «необычной активности» у границ Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил», – цитирует РИА «Новости» Бернса. При этом он не уточнил, что значит «необычное наращивание войск».

По его словам, президент США Джо Байден направил его в Москву в ноябре, чтобы напрямую передать властям России серьезную озабоченность США по поводу Украины, а также рассказать о возможных последствиях.

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Бернс отметил, что в последние недели Вашингтон много обменивался с союзниками разведанными. По его мнению, в Москве могут полагать, что сейчас находятся в позиции относительной экономической силы по сравнению с тем, какой была российская экономика несколько лет назад, в том числе благодаря высоким ценам на газ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

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