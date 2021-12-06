Зеленский: украинская армия пополнится новой техникой

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Харькове по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообещал, что армия страны в ближайшее время пополнится новой техникой. Запись его выступления опубликована на странице офиса президента в Facebook.

Фото: Glab Garanich / Reuters Glab Garanich / Reuters

«Мы передадим на вооружение около ста единиц военной техники», — заявил глава государства.

Он пояснил, что харьковские военные бригады обзаведутся танками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями. Кроме того, воздушные силы получат в пользование вертолет Ми-8, несколько военно-транспортных самолетов Ан-178, а также беспилотные комплексы. Находящимся в Одессе ВМС передадут два патрульных катера типа «Айленд».

Кроме того, Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины с другими государствами в военно-технической сфере. Он отметил, что с Британией подписано соглашение о создании ракетных катеров, военно-морских баз, а также о поставках противоминных судов. Также Киев сотрудничает с Анкарой и Оттавой. Президент уточнил, что страна начала совместный космический проект с Канадой по созданию космодрома для ракеты-носителя «Циклон» украинского производства.