Раскрыт масштаб присутствия НАТО на Украине

В настоящее время на территории Украины располагается как минимум десять военных объектов НАТО, находится порядка 4 тысяч военных США и около 8,3 тысячи военных из других стран Североатлантического альянса. Масштаб присутствия НАТО в стране раскрыл журналист Александр Коц в своей статье для KP.RU.

По данным источников корреспондента, знакомых с ситуацией, на Яворовском полигоне под Львовом на постоянной основе находятся 400 бойцов альянса из США, Великобритании, Канады, Дании, Швеции, Польши и Латвии. С апреля этого года работающие там специалисты уже успели обучить 13 батальонов и восемь бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с натовскими стандартами. Кроме того, известно, что представители американских разведструктур располагаются и в части Пункта оперативного управления кораблями в Очакове, который был построен США для Украины. Также в настоящее время в Мариуполе и Бердянске при поддержке Вашингтона ведется строительство двух новых военно-морских баз, которые в дальнейшем, по мнению экспертов, также будут использоваться военными Североатлантического альянса.

Как заявили источники в российских спецслужбах, с февраля 2019 года на Украине также находятся специалисты Пентагона по транснациональным угрозам. Они, в частности, проводят консультации для Службы безопасности Украины (СБУ) по организации диверсий на российском направлении. Так, по инициативе американской разведки в СБУ уже был создан диверсионно-разведывательный отдел, главной задачей которого станет организация операций в других странах.

«Американцы сами набирают кандидатов в это сверхсекретное подразделение. С середины 2019 года инструкторами ЦРУ США ведется диверсионная подготовка сотрудников водолазного спецотдела и 6-го управления Центра спецопераций СБУ. За счет американских средств оборудуется полигон для подготовки снайперов и водолазов украинских спецслужб вблизи Светловодска», — рассказал один из собеседников.

Помимо США в подготовке украинских военных принимают участие и сотрудники британской внешней разведки МИ-6. Так, они организовали трехнедельные учебные курсы на базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины, а также занялись подготовкой диверсионных групп в 73-м морском центре спецопераций в Очакове. Там, в частности, отрабатываются операции, которые в дальнейшем могут быть проведены на Азовском, Черном морях и в Крыму.

«Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина... Де-факто НАТО уже подошел к нашим границам. Просто пока не сильно это афиширует», — отмечается в материале.