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24 минуты назад

В НАТО заявили о планах России отрезать Прибалтику от альянса за два часа

На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять Сувалкский коридор меньше чем за два часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов. Речь идет о единственной общей границе Прибалтийских стран с другими членами альянса, сообщает Times со ссылкой на источники.

В НАТО заявили о планах России отрезать Прибалтику от альянса за два часа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным источников издания в НАТО и на Украине, Москва якобы может перенаправить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы организовать беспорядки.

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», - сказано в сообщении.

По мнению украинского источника издания, кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши Кремль якобы может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время предположительного нападения на Украину.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и никакого нападения не готовит, а все заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы поставить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

Армия,НАТО,МИД,Газета The Times,
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