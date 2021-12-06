В НАТО заявили о планах России отрезать Прибалтику от альянса за два часа

На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять Сувалкский коридор меньше чем за два часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов. Речь идет о единственной общей границе Прибалтийских стран с другими членами альянса, сообщает Times со ссылкой на источники.
Согласно данным источников издания в НАТО и на Украине, Москва якобы может перенаправить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы организовать беспорядки.
«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», - сказано в сообщении.
По мнению украинского источника издания, кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши Кремль якобы может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время предположительного нападения на Украину.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и никакого нападения не готовит, а все заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы поставить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.