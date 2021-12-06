В Британии заявили о способности России за пару часов отрезать Прибалтику от НАТО

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Это может быть сделано меньше, чем за два часа», — приводит РИА «Новости» слова источников газеты.