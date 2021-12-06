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13 минут назад

The Times: РФ за пару часов отрежет Прибалтику от друзей по НАТО

Россия может за два часа занять Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО. Для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси. С таким опасением выступили на Украине и в НАТО, сообщают источники газеты The Times.

В Британии заявили о способности России за пару часов отрезать Прибалтику от НАТО
Фото: ТАССТАСС

По данным The Times, Москва якобы может направить мигрантов в Сувалкский канал, чтобы устроить там волнения.

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Это может быть сделано меньше, чем за два часа», — приводит РИА «Новости» слова источников газеты.

Такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину, считают источники. Более конкретных данных в материале не приводится.

Самолет США заметили у берегов Крыма

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года. План по вторжению, по данным газеты, лежит на столе у президента РФ Владимира Путина. Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные издания были срисованы с военных документов Второй мировой войны.

Армия,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,Bild,Газета The Times,РИА Новости,
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