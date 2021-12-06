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57 минут назад

Быстрее звука: командирские полеты Ту-95МС и Ту-22М3 показали на видео

В Амурской области состоялись командирские полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 с привлечением руководящего состава управления соединения авиационных полков и эскадрилий. Кадры учебных маневров публикует Министерство обороны России.

«Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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