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10 минут назад

Продажи российского оружия рухнули

В 2020 году продажи российского оружия сократились на 6,5 процента по сравнению с 2019-м, с 28,2 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда. Об этом говорится в исследовании 100 крупнейших компаний мира в сфере вооружений от Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Продажи российского оружия рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот показатель снижается третий год подряд, причем за последний период российские компании показали одно из самых резких падений среди всех участников рынка. Поводом для этого, как полагают эксперты SIPRI, стало завершение госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Также вмешалась пандемия коронавируса, увеличившая сроки поставок.

Продажи концерна «Алмаз-Антей» за год рухнули на 31 процент, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — на 11 процентов. Вместе с тем Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) увеличила поставки на 16 процентов. Всего в рейтинге крупнейших оборонных компаний участвуют девять российских.

Пиком продаж отечественного оружия стал 2017 год, когда на долю поставщиков из России приходилось 5 процентов мирового рынка. Как отмечается в исследовании, свое влияние на снижение продаж оказывает и диверсификация продуктовых линеек оборонных предприятий. Российские власти требуют от них увеличивать долю гражданской продукции. Целевыми значения названы 30 процентов от выручки к 2025 году и 50 процентов — к 2030 году.

Общий объем продаж вооружений и военных услуг в мире в 2020 году вырос до 531 миллиарда долларов (плюс 1,3 процента). Абсолютным лидером являются США, на них приходится более половины рынка — 285 миллиарда долларов (плюс 1,9 процента). Далее идут китайские компании (66,8 миллиарда, плюс 1,5 процента) и британские (37,5 миллиарда, плюс 6,2 процента).

Весной этого года в SIPRI подсчитали, что военные расходы в мире в 2020 году достигли почти двух триллионов долларов. Это на 2,6 процента выше показателей предыдущего года. Россия оказалась в пятерке лидеров, уступив США, Китаю и Индии.

Армия,Объединенная судостроительная корпорация,ОАК,Алмаз-Антей,
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