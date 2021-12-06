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21 минуту назад

В Одессе рассказали о движущейся к границам РФ армии Украины

В Одессе местные жители заметили технику вооруженных сил Украины, которая направлялась в сторону российско-украинской границы. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Свежести».

На кадрах видно, как по дорогам передвигается военная техника. Видео сделано на камеру видеорегистратора.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Великобритании, Канаде и США необходимо разместить военных в тех районах Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

Кроме того, чиновник призвал «англосаксонских союзников» по необходимости предоставлять помощь Киеву помимо НАТО, в частности, направить в страну больше военных инструкторов.

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов... разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный... Вместе с ребятами из Соединенного королевства, ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО», - подчеркнул глава Минобороны Украины.

Самолет США заметили у берегов Крыма

Россия неоднократно отвергала обвинения представителей стран Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что истерию вокруг так называемого вторжения используют в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО возле российских границ.

Армия,Видео,Алексей Резников,Министерство обороны,НАТО,
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