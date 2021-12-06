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21 минуту назад

Мэр Полтавы заявил о «войне» России и США в Донбассе

Конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и, одновременно, противостоянием Москвы и Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэр Полтавы Александра Мамая.

Мэр Полтавы заявил о «войне» России и США в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телеканала «Наш» он заявил, что на территории Украины «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия». По его словам, молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, «в неофициальных беседах» выступают против внешнего управления страной.

«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата», — добавил глава города.

Он также заявил о вреде экономических санкций, которые были введены Украиной после 2014 года. Из-за этого оказался «почти закрыт» местный электромеханический завод «Лтава».

«К сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу», – посетовал Мамай.

Как сообщалось ране, американским властям пришлось снабдить страны ЕС и Североатлантический альянс «разведданными», чтобы убедить их в том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину. США решились на такое «нехарактерное» распространение информации, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям Вашингтона «о подготовке России к вторжению».

Армия,В мире,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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