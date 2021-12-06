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17 минут назад

Кандидат в президенты Франции предложил вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что хочет, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО.

Во Франции захотели выйти из НАТО
Фото: EPAEPA

«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», – передает РИА «Новости» слова Земмура, выступившего перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа.

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Он также подчеркнул, что французы «не будут вассалами» Евросоюза.

Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

Ранее читатели Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.

Напомним, в середине ноября французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Перед этим Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Мэр Полтавы заявил о «войне» России и США в Донбассе

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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