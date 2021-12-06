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20 минут назад

СМИ: США убедили Европу во «вторжении» России на Украину

Американским властям пришлось снабдить страны ЕС и Североатлантический альянс «разведданными», чтобы убедить их в том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

СМИ: США убедили Европу во «вторжении» России на Украину
Фото: FacebookFacebook

По данным издания, дипломатическое «взаимодействие», а также решение Вашингтона распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину». США решились на такое «нехарактерное» распространение информации, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям Вашингтона «о подготовке России к вторжению».

США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Союзники Вашингтона получили отчеты американской разведки о якобы концентрации войск РФ вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». Как отмечает газета, количество материалов было «весьма подробным».

Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Москва не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские сведения изменили их мнение. Американский президент Джо Байден намерен предостеречь российского лидера Владимира Путина от вторжения на Украину в ходе разговора, который запланирован между ними на 7 декабря.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для Украины со стороны Москвы «очень серьезная».

«Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положение, позволяющее совершить агрессию против Украины», — заявил американский дипломат.

Армия,Войска,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Financial Times,РИА Новости,
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