Спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Первые российские вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН поступили в армию России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Фото: Вконтакте Вконтакте

Машины приняты, подписаны два контракта. Ми-8АМТШ-ВН должны поступить в войска в течение 2021 и 2022 годов. При этом собеседник агентства не уточняет их количество.

Данный вертолет представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17, который предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. В машине конструкторы воплотили целый комплекс особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть Ми-8АМТШ-ВН. Так, увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также предельный взлетный вес до 13,5 тонны. Предыдущие версии вертолета этим похвастаться не могли.

Вертолет оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей. Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт облегченной кевларовой броней.