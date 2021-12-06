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15 минут назад

Спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Первые российские вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН поступили в армию России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
Фото: ВконтактеВконтакте

Машины приняты, подписаны два контракта. Ми-8АМТШ-ВН должны поступить в войска в течение 2021 и 2022 годов. При этом собеседник агентства не уточняет их количество.

Данный вертолет представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17, который предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. В машине конструкторы воплотили целый комплекс особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть Ми-8АМТШ-ВН. Так, увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также предельный взлетный вес до 13,5 тонны. Предыдущие версии вертолета этим похвастаться не могли.

Вертолет оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей. Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт облегченной кевларовой броней.

Наряду со стрелково-пушечным вооружением Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой и четырьмя пулеметами.

Армия,Оружие,РИА Новости,
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