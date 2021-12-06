В Греции заявили о превращении страны в нацеленную на Крым базу НАТО

В Греции рассказали, что страна за счет переброски военной техники США и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление греческой организации «Клуб друзей Крыма».
Документ подписали от имени Координационного комитета клуба бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель министра финансов Греции Надя Валавани и известный адвокат Яннис Рахиотис.
«Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается. Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки того, что наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме», — отмечается в заявлении.
В тексте также говорится, что Черное море уже постепенно превращается в «горячую» зону воздушных и морских наступательных операций. Авторы заявления отметили, что множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют «бок о бок в эскалации напряженности».