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34 минуты назад

В Греции рассказали о превращении страны в нацеленную в сторону Крыма базу НАТО

В Греции рассказали, что страна за счет переброски военной техники США и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление греческой организации «Клуб друзей Крыма».

В Греции заявили о превращении страны в нацеленную на Крым базу НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ подписали от имени Координационного комитета клуба бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель министра финансов Греции Надя Валавани и известный адвокат Яннис Рахиотис.

«Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается. Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки того, что наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме», — отмечается в заявлении.

В тексте также говорится, что Черное море уже постепенно превращается в «горячую» зону воздушных и морских наступательных операций. Авторы заявления отметили, что множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют «бок о бок в эскалации напряженности».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Армия,Оружие,НАТО,ЕС,
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