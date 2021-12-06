В Греции заявили о превращении страны в нацеленную на Крым базу НАТО

«Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается. Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки того, что наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме», — отмечается в заявлении.