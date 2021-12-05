«Будет хороший знак русским»: Киев призвал три страны Запада разместить солдат на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Великобритании, Канаде и США следует разместить своих военных в тех районах страны, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Он заявил, что «обнаружил раскол» в военном альянсе НАТО по поводу того, как далеко зайти в поддержке Украины. По его словам, Канада, США и Великобритания были более склонны бросить вызов «агрессивному поведению» президента РФ Владимир Путина, в то время как такие страны, как Германия и Франция, колебались.

Резников, который был назначен министром обороны в прошлом месяце, призвал «англосаксонских союзников» действовать «вне НАТО», если это будет необходимо.

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов... разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный... Вместе с товарищами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага... должны развеваться у этих территорий. Будет хороший знак русским, что вы здесь», — сказал Резников.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.