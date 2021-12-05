Ветеран НАТО рассказал, как Россия сможет выиграть войну против Запада

Ветеран НАТО, военный журналист Ставрос Атламазоглу рассказал, как Россия остановит вторжение НАТО на крымском и балтийском направлениях. Его размышления на эту тему опубликовало издание 19Fortyfive.
Атламазоглу пишет, что недавно российские военные объявили об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Она может стать серьезной головной болью для военных кораблей НАТО в случае конфликта», - уверен эксперт.
Американские военные неслучайно «изо всех сил пытаются конкурировать с Россией и Китаем» в технологиях гиперзвукового оружия. «Циркон» может быть оружием как театра военных действий, так и оружия стратегического уровня. Россия может развернуть его как против морских, так и против наземных целей.
По словам эксперта, новейшие ракеты способны развивать скорость в девять махов и поражать цели в радиусе тысячи километров. Крылатые ракеты такого типа не получится остановить, они станут непреодолимым препятствием для НАТО.
В итоге Россия сможет топить корабли и сбивать самолеты, приблизившиеся к ее крымским и балтийским границам. Это послужит хорошим подспорьем для наземных операций российской армии.
«Береговые батареи «Циркона» вместе с ракетами класса «земля-воздух» С-300 и С-400, размещенные в таких местах, как Крым или Прибалтика, могут создать мощный зонт ограничения и воспрещения доступа (A2 / AD). Этот зонт предотвратит вход самолетов, военных кораблей США и НАТО», - заявил аналитик.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предупредил об адекватном ответе, если на территории Украины появятся какие-то ударные системы. Например, если НАТО или США развернут гиперзвуковое оружие, время подлета ракет до Москвы составит 5 минут.
«Только представьте. Что нам делать при таком сценарии? Придется создать нечто подобное по отношению к тем, кто нам таким образом угрожает. И мы можем это сделать сейчас», - сказал Путин во вторник.
Ставрос Атламазоглу - военный журналист, освещающий специальные операции, ветеран армии Греции ( 575-й батальон морской пехоты и штаб армии), выпускник Университета Джона Хопкинса.