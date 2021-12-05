Ветеран НАТО рассказал, как Россия сможет выиграть войну против Запада

Ветеран НАТО, военный журналист Ставрос Атламазоглу рассказал, как Россия остановит вторжение НАТО на крымском и балтийском направлениях. Его размышления на эту тему опубликовало издание 19Fortyfive.

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Атламазоглу пишет, что недавно российские военные объявили об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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«Она может стать серьезной головной болью для военных кораблей НАТО в случае конфликта», - уверен эксперт.

Американские военные неслучайно «изо всех сил пытаются конкурировать с Россией и Китаем» в технологиях гиперзвукового оружия. «Циркон» может быть оружием как театра военных действий, так и оружия стратегического уровня. Россия может развернуть его как против морских, так и против наземных целей.

По словам эксперта, новейшие ракеты способны развивать скорость в девять махов и поражать цели в радиусе тысячи километров. Крылатые ракеты такого типа не получится остановить, они станут непреодолимым препятствием для НАТО.

В итоге Россия сможет топить корабли и сбивать самолеты, приблизившиеся к ее крымским и балтийским границам. Это послужит хорошим подспорьем для наземных операций российской армии.

«Береговые батареи «Циркона» вместе с ракетами класса «земля-воздух» С-300 и С-400, размещенные в таких местах, как Крым или Прибалтика, могут создать мощный зонт ограничения и воспрещения доступа (A2 / AD). Этот зонт предотвратит вход самолетов, военных кораблей США и НАТО», - заявил аналитик.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предупредил об адекватном ответе, если на территории Украины появятся какие-то ударные системы. Например, если НАТО или США развернут гиперзвуковое оружие, время подлета ракет до Москвы составит 5 минут.

«Только представьте. Что нам делать при таком сценарии? Придется создать нечто подобное по отношению к тем, кто нам таким образом угрожает. И мы можем это сделать сейчас», - сказал Путин во вторник.