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1 час назад

Пушилин заявил о самом серьезном с 2014 года обострении в Донбассе

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе одно из самых серьезных с 2014 года. Он высказал такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин заявил о самом серьезном с 2014 года обострении в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, война. Да, серьезное обострение. Очень серьезное обострение. По некоторым параметрам самое или одно из самых серьезных с 2014–2015 годов», - сказал Пушилин.

Он уточнил, что его слова основаны на количестве техники и военных со стороны украинской армии, а также на той истерии, которая сейчас звучит в Киеве.

Глава ДНР уже заявлял, что не исключает обращения к России за помощью в случае применения силы Киевом. При этом ДНР рассчитывает, что справится собственными силами.

В западных СМИ активно публикуются сообщения о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Москва отрицает приготовление ко вторжению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это не должно никого волновать и это никому не угрожает.

Армия,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,
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