США объявили о подготовке к защите Украины от России

США собираются рассмотреть различные варианты помощи Украине для защиты ее территории и суверенитета. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, пишут РИА Новости.

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По его словам, Штаты продолжают поиски способов помочь Украине в защите ее суверенной территории. Остин отметил, что об этой задаче говорил президент страны Джо Байден, однако глава Пентагона не захотел «вдаваться в детали». Так Остин ответил на вопрос о том, собираются ли США отправлять в Украину военных советников.

Глава Пентагона также не ответил на вопрос о том, считают ли США возможным вторжение России на Украину. Он указал, что Вашингтон «крайне обеспокоен» этой ситуацией и продолжает наблюдать за развитием событий.

Ранее газета Washington Post опубликовала карту, на которой изображен план вторжения российской армии на Украину. Согласно отметкам на документе, Москва собирается завоевать две трети украинской территории. В материале также указано, что Россия задействует в наступлении около 175 тысяч военных, бронетехнику и артиллерию.