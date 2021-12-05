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25 минут назад

Bild показала схему «вторжения» РФ на Украину

Немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля.

Немецкая газета показала схему «вторжения» России на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов. В первом случае речь войска войдут на территорию Украины сразу с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Более сложным является второй сценарий, который состоит из трёх фаз, отмечает Bild. Сначала последует нападение на юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря». Россия намерена перебросить «танки и войска из Крыма в район Одессы».

Затем начнётся нападение на северо-восток Украины. Ослабить военный потенциал противника должны будут авиация и российские баллистические ракеты.

Наступление на Киев с севера станет третьей фазой, однако «это может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства», указал собеседник издания. В Москве по итогам вторжения планируют занять около двух третей территории Украины.

В НАТО изданию пояснили, что любая из трёх фаз может стать последней, «если реакция Запада на вторжение приведёт к переоценке ситуации».

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на сообщения американских СМИ о якобы скоплении военных РФ на границе с Украиной и подготовке российского вторжения. По её словам, западной прессе стоило бы обратить внимание не только на действия России, но и на поступки НАТО и США.

По словам дипломата, Штаты намеренно проводят «спецоперацию» по нагнетанию ситуации вокруг Украины и кризиса с её самопровозглашёнными республиками.
Армия,Войска,Мария Захарова,НАТО,МИД,Bild,
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