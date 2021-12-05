В МИД ответили на сообщения о подготовке вторжения на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что СМИ США нагнетают обстановку, сообщая о сосредоточении войск России на границе с Украиной и планах вторжения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По ее словам, информация о подготовке Россией вторжения на Украину — спецоперация США, которая ставит перед собой цель «переложить ответственность на Москву». Захарова подчеркнула, что вооруженные силы РФ на российской территории — законное право суверенного государства. Зарубежная пресса должна больше беспокоиться о планах США, судя по действиям НАТО в регионе, отметила она.
Захарова уверена, что в ходе спецоперации Вашингтон использует свою классическую тактику. Она также подчеркнула, что «масштаб наглости и вранья впечатляет».
Ранее издание Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину. Собеседник газеты утверждает, что Москва намерена привлечь к операции около 175 тысяч военных.
В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о планах РФ начать военный конфликт с Украиной, появились еще в начале 2021 года, и Россия все еще не сделала ничего подобного. В МИД РФ сведения о сосредоточении войск России на границе с Украиной назвали ложными.