В МИД ответили на сообщения о подготовке вторжения на Украину

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По ее словам, информация о подготовке Россией вторжения на Украину — спецоперация США, которая ставит перед собой цель «переложить ответственность на Москву». Захарова подчеркнула, что вооруженные силы РФ на российской территории — законное право суверенного государства. Зарубежная пресса должна больше беспокоиться о планах США, судя по действиям НАТО в регионе, отметила она.

Захарова уверена, что в ходе спецоперации Вашингтон использует свою классическую тактику. Она также подчеркнула, что «масштаб наглости и вранья впечатляет».

Ранее издание Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину. Собеседник газеты утверждает, что Москва намерена привлечь к операции около 175 тысяч военных.