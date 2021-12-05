В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
14 минут назад

В МИД ответили на сообщения о подготовке вторжения на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что СМИ США нагнетают обстановку, сообщая о сосредоточении войск России на границе с Украиной и планах вторжения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В МИД ответили на сообщения о подготовке вторжения на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, информация о подготовке Россией вторжения на Украину — спецоперация США, которая ставит перед собой цель «переложить ответственность на Москву». Захарова подчеркнула, что вооруженные силы РФ на российской территории — законное право суверенного государства. Зарубежная пресса должна больше беспокоиться о планах США, судя по действиям НАТО в регионе, отметила она.

Захарова уверена, что в ходе спецоперации Вашингтон использует свою классическую тактику. Она также подчеркнула, что «масштаб наглости и вранья впечатляет».

Ранее издание Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину. Собеседник газеты утверждает, что Москва намерена привлечь к операции около 175 тысяч военных.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о планах РФ начать военный конфликт с Украиной, появились еще в начале 2021 года, и Россия все еще не сделала ничего подобного. В МИД РФ сведения о сосредоточении войск России на границе с Украиной назвали ложными.

Армия,Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители