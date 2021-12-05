Пентагон опроверг создание азиатской версии НАТО

США не собираются создавать азиатскую версию НАТО и вести конфронтацию с Китаем. Штаты не намерены устраивать новую холодную войну. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Калифорнии, пишут РИА Новости.

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По его словам, США не планируют «строить антикитайскую коалицию» и создавать азиатскую версию НАТО. Остин подчеркнул, что Штаты не хотят поставить остальные страны перед выбором — США или Китай. Новая холодная война или мир, разделенный на жесткие блоки — не цель США, заявил глава Пентагона.

Он добавил, что вместе с тем Штаты хотят укрепить союзнические отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлечь европейских партнеров к региональным делам, организовать совместные учения и вести сотрудничество в научно-исследовательской сфере.

Остин отметил, что США сосредоточены на формировании «мирного и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона, а также на «укреплении сдерживающего потенциала, а не на изменении статуса-кво».