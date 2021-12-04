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45 минут назад

Sohu: Евросоюз ожидают три бедствия в случае войны НАТО с Россией

Страны Европейского союза столкнутся с тремя бедствиями, если втянут Россию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Евросоюзу предрекли три бедствия в случае войны НАТО с Россией
Фото: ReutersReuters

По их мнению, США искусственно нагнетают напряженность между РФ и Западом. Американцы, чтобы «раздуть пламя», публикуют различные антироссийские сообщения. Однако если все перерастет в настоящий конфликт, то катастрофические последствия коснутся, в первую очередь, ЕС, считают аналитики. «ПолитРоссия» поделилась переводом статьи.

Европу ожидают три большие бедствия, первое из которых заключается в кризисе национальной безопасности и риске того, что конфликт перерастет в ядерное противостояние. Авторы полагают, что силы НАТО по многим показателям значительно уступают армии России.

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Второе бедствие связано с беженцами, поток которых превысит текущий кризис на польско-белорусской границе. Миллионы человек покинут места своего проживания и попытаются уехать подальше от потенциально опасных регионов, добавили в Sohu.

Третий момент заключается в энергетическом кризисе. Россия – главный поставщик энергоносителей в европейские страны. В случае войны РФ прекратит поставки газа, из-за чего также начнутся перебои с электричеством, резюмировали в Китае.

Армия,НАТО,ЕС,
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