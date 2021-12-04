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31 минуту назад

В США составили карту наступления России на Украину

Американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Карту опубликовало издание The Washington Post.

В США составили карту наступления России на Украину
Фото: ReutersReuters

Согласно документам разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Также якобы планируется использовать бронетехнику и артиллерию.

Как рассказали немецкому изданию Bild источники в НАТО и службах безопасности, атака может произойти в конце января — начале февраля. На первом этапе планируется зайти с юга Украины, чтобы, как уточняют информированные источники, обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря.

Параллельно с этим Москва планирует перевести российские танковые части в Луганскую и Харьковскую области и продвинуться к крупным городам — Днепре и Полтаве на северо-востоке страны. Уточняется, что прежде всего в городах будут отключать электричество, газ и перекрывать поставки продуктов питания.

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По информации стратегов НАТО, на третьем этапе российские войска будут наступать на Киев с севера. Они продвинутся к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. На этом этапе ожидается капитуляция Киева, отмечают источники.

Ранее Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

Армия,В мире,Дмитрий Песков,НАТО,Администрация США,
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