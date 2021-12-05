США помогут Украине в случае наступления России

Соединенные Штаты рассматривают различные варианты помощи Украине в защите ее территории. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

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"Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию. Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали", - сказал министр на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, отвечая на вопрос, планируется ли отправка на Украину американских военных советников.

При этом Остин ушел от ответа на вопрос, считает ли США возможным вторжение России на украинскую территорию. Он также отметил, что Вашингтон "очень обеспокоен" текущей ситуацией и продолжает внимательно следить за ней.

"Мы привержены защите суверенной территории Украины", - подчеркнул министр.

Ранее газета Washington Post опубликовала карту, на которой отмечено наступление российской армии на Украину, в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории. В материале говорится, что российская сторона планирует задействовать в операции до 175 тыс. военнослужащих, бронетехнику и артиллерию. Карту гипотетического вторжения российской армии на Украину опубликовал и немецкий таблоид Bild, который ссылается на источники в НАТО и неназванных службах безопасности.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года. Москва категорически отвергает подобные утверждения.