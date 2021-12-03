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1 час назад

Украина "отложила" нападение России на конец января

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о существовании возможной масштабной "эскалации со стороны РФ". Наиболее вероятным временем он назвал конец января, сообщает РИА Новости.

Украина "отложила" нападение России на конец января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, по словам Минобороны Украины, этот сценарий не обязателен.

"Наша разведка анализирует все сценарии, и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным", - высказался Резников в ходе выступления в Раде.

Напомним, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", утверждая, что РФ никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО возле границ РФ. В российском МИДе ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

Раскрыто число российских военных у границы Украины

В свою очередь Киев и западные государства в последнее время все чаще заявляют об обеспокоенности в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать.
Армия,Алексей Резников,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,
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