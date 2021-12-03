Украина "отложила" нападение России на конец января

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о существовании возможной масштабной "эскалации со стороны РФ". Наиболее вероятным временем он назвал конец января, сообщает РИА Новости.
Однако, по словам Минобороны Украины, этот сценарий не обязателен.
"Наша разведка анализирует все сценарии, и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным", - высказался Резников в ходе выступления в Раде.
Напомним, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", утверждая, что РФ никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО возле границ РФ. В российском МИДе ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.