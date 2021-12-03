Украина "отложила" нападение России на конец января

"Наша разведка анализирует все сценарии, и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным", - высказался Резников в ходе выступления в Раде.

Напомним, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", утверждая, что РФ никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО возле границ РФ. В российском МИДе ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.