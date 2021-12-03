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33 минуты назад

В США назвали главное оружие против России

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимо высокоточное оружие для противостояния с Россией и Китаем, пишет портал Flight Global со ссылкой на экспертов американского Института Митчелла.

В США назвали главное оружие против России
Фото: ReutersReuters

Полковник ВВС в отставке и директор института по будущим концепциям и оценке возможностей Марк Ганцингер утверждает, что Вашингтону следует сделать упор на оружии средней дальности, которое использует крылатые ракеты для поражения целей на расстоянии от 92,6 до 463 км.

Ганцингер считает, что ими следует заменить системы типа Joint Direct Attack Munition, предназначенные для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы. По мнению эксперта, эти системы долгое время демонстрировали свою эффективность, но теперь перестали выдерживать конкуренцию с современными моделями.

«Из-за очень малой дальности действия оружия прямого нападения истребители и бомбардировщики, которые их используют, должны приближаться слишком близко к цели», - отмечает Ганцингер.

Кроме того, все большее число устаревших систем могут быть перехвачены или лишиться своей эффективности из-за передовых средств противовоздушной и противоракетной обороны противников.

В Институте Митчелла считают, что Военно-воздушные силы должны уделять первоочередное внимание использованию оружия 5-го поколения, в том числе разрабатываемой пилотируемой платформе Northrop Grumman B-21, чтобы «в полной мере использовать дальность, живучесть и способность своих самолетов-невидимок самостоятельно выполнять цепочки уничтожения в сложных условиях».

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