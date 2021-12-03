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41 минуту назад

Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях

Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина построит две военно-морские базы
Фото: ТАССТАСС

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он, выступая в Верховной раде.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ. Она рассчитана на три этапа: первый - до 2024 года, второй - до 2030 года, третий - до 2035 года.

По словам Зеленского, в стране создается инфраструктура для строительства военно-морского флота - малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. Первой планируется построить военно-морскую базу в Бердянске на юге Запорожской области.

Украина потеряла основные базы ВМС после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Из Севастополя и Новоозерного на озере Донузлав они переместились в Одессу и Николаев. Единственным важным военным кораблем ВМС является противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный".

Ранее Зеленский заявлял, что в Бердянске и в Очакове построят две базы ВМФ. В частности, планировалось, что в Очакове будут базироваться 12 катеров "Гюрза-М" и Mark VI.
Армия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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