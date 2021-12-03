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52 минуты назад

Генерал ФСБ в отставке рассказал о просчете Запада 30 лет назад

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о просчете западных политиков и силовых ведомств, которые 30 лет назад радовались уничтожению КГБ СССР. Он рассказал РИА Новости, что органы безопасности РФ не только возродились, но и стали еще мощнее.

Генерал ФСБ в отставке рассказал о просчете Запада
Фото: Павел Бедняков / РИА НовостиПавел Бедняков / РИА Новости

Он отметил, что в 1991 году, когда президент СССР Михаил Горбачев подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности», Запад не скрывал своего торжества. Однако те, кто наблюдал за «деградацией российских спецслужб» и радостно потирал руки, сейчас испытывают противоположные эмоции, предположил Михайлов.

«Это было очень тяжелое время. Уходили многие прекрасные сотрудники с большим опытом оперативной работы. Но те, кто остались, решили сделать все возможное, чтобы защищать государство от посягательств с разных сторон. Ведь корпоративное братство существует и у действующих, и у бывших сотрудников спецслужб», — пояснил экс-генерал.

По его словам, в то время США прекратили финансирование большого количества своих агентов влияния в РФ. «В самом деле, зачем платить, если все, что задумано в Вашингтоне, решится само? И как апофеоз, позже, осенью 1992 года, тогдашний директор ЦРУ Роберт Гейтс, приезжавший в Москву, прошел под зарубежные телекамеры по Красной площади, заявив, что совершает личный парад победы, имея в виду победу над Россией в холодной войне», — высказал мнение Михайлов.

Ранее Михайлов рассказал, что спецслужбы США, в том числе Агентство национальной безопасности (АНБ), интересуются перепиской в мессенджерах российских силовиков. По его словам, АНБ может иметь доступ к WhatsApp-переписке. Американские спецслужбы постоянно «сканируют» некоторых пользователей, но не рассказывают об этом.

Армия,Роберт Гейтс,Александр Михайлов,Михаил Горбачев,КГБ СССР,АНБ,ЦРУ,ФСБ,РИА Новости,
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