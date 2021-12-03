Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы

Оказывая военную помощь Киеву , США при этом решают свои геополитические задачи в Восточной Европе. К такому выводу пришли авторы аналитической статьи, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military .

"Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы", - считают китайские эксперты.

Поставки вооружения украинской армии обостряют и без того непростые отношения Киева и Москвы и помогают Белому дому сдерживать Россию, своего геополитического соперника, отмечается в материале. Ну и сами по себе поставки оружия на Украину чрезвычайно выгодны американской оборонной промышленности.