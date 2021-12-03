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19 минут назад

На Украине назвали число российских военных у границы

У границы Украины могут находиться 94,3 тысячи российских военных. Такое число назвал глава Минобороны республики Алексей Резников, передает РИА Новости.

Раскрыто число российских военных у границы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысячи человек», — заявил Резников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международным сообществом прорабатывается «пакет сдерживания» на случай нападения России. Он отметил, что пакет разрабатывается по трем направлениям, и подчеркнул, что в первую очередь важно донести до Москвы, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия.

В Госдуме заговорили о признании ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.

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