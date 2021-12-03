Раскрыто число российских военных у границы Украины

«Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысячи человек», — заявил Резников .

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международным сообществом прорабатывается «пакет сдерживания» на случай нападения России. Он отметил, что пакет разрабатывается по трем направлениям, и подчеркнул, что в первую очередь важно донести до Москвы, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия.