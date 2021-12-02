В США нашли способ одержать победу над Россией в случае войны

Доктор философии Дэн Гуре рассказал, как США может одержать победу над Россией в случае войны, пишет издание 19fortyfive.

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Как отмечает Гуре, во времена холодной войны силы передового базирования двух тяжелых американских корпусов в Германии, а также дополнительных британских, канадских и французских подразделений могли перейти на позиции военного времени за считанные часы. Это фактически лишило Россию возможности быстро победить НАТО.

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«После холодной войны США позволили своему присутствию в Европе уменьшиться. Эта ослабленная позиция больше не является жизнеспособной перед лицом качественного улучшения российской регулярной армии и способности Москвы размещать большие силы на восточном фланге альянса», - говорится в статье.

По мнению эксперта, размещение сухопутных войск США в Германии также больше не соответствует новой стратегической реальности, с которой сталкивается НАТО.

«Восточный фланг НАТО в отношениях с Россией, простирающийся от Балтийского до Черного моря, является новой линией фронта. Здесь должны быть сосредоточены регулярные силы США». – уверен Гуре.

Он считает, что есть несколько причин, по которым передовое развертывание сил США в Восточной Европе имеет смысл.

Во-первых, это единственные силы, которые будут иметь значение. Российские регулярные силы подкреплены большим количеством баллистических и крылатых ракет и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной, что позволяет добиться огромного превосходства в начале конфликта и лишить США и их союзников возможности направить вперед подкрепление.

Во-вторых, в бой вступят только передовые силы. США не хватает возможностей для морских перевозок, чтобы быстро перебросить войска в Европу. Кроме того, в случае конфликта российские военные, вероятно, приложат серьезные усилия, чтобы перекрыть пути коммуникаций и поставок, на которые должны полагаться американские силы на переднем фланге.

В-третьих, многие из новых возможностей армии США были бы наиболее эффективными на передовой сразу после начала конфликта.

Как считает эксперт, США необходимо сосредоточиться на размещении своей регулярной армии передового базирования в Польше и других восточных странах НАТО.

По мнению Гуре, в частности, США должны перенести штаб армии США из Германии в Варшаву, развернуть как минимум базу новой армейской бронетанковой бригады в Польше, переместить другие армейские подразделения из Германии в восточные страны альянса, а также ускорить продажу современных американских систем вооружений таким членам НАТО, как Польша.

«Лучшее средство стратегического сдерживания, которое Соединенные Штаты могут использовать, - это сильная армия передового базирования», - подчеркнул Гуре.

Он считает, что развертывая подразделения, особенно тяжелые соединения с соответствующими вспомогательными средствами, США отправят Москве недвусмысленный сигнал. В случае возникновения боевых действий эти силы обеспечат США эффективную оборону и дадут возможность включиться в конфликт с самого его начала.