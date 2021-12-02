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3 часа назад

Страна НАТО просит союзников держаться подальше от России

Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт.

Страна НАТО попросила союзников держаться подальше от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG.

Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния

Ранее в МИД РФ заявили, что более 50 самолетов НАТО еженедельно находятся у границ России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам страны. Он отметил, что речь идет о боевой технике США и Британии. Президент РФ Владимир Путин сказал, что на западных рубежах нарастает угроза со стороны альянса. Военные РФ сами никому не угрожают, но реагируют на угрозы, сообщил глава страны.

Армия,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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