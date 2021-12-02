Страна НАТО попросила союзников держаться подальше от России

Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт.

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«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG.

Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось.