«Прикрывают наши базы»: эксперт о развертывании «Бастионов» на Курилах

«Размещение этих комплексов предполагает компенсацию нашей относительной слабости в военно-морских силах по отношению к государствам - прежде всего к Соединенным Штатам - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чьи флоты оказались значительно мощнее российского. Комплексы "Бастион" прикрывают не только российское побережье, но и прикрывают наши военно-морские базы на Курилах. Прежде всего, базу атомных подводных лодок, которые являются нашим главным средством ядерного сдерживания на Дальнем Востоке.



Надо понимать, что последние 20 лет Соединенные Штаты делали акцент на развитии своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И США будут продолжать усиливать именно эту составляющую. Плюс ко всему как-то незаметно, но Япония из сил сдерживания превратила свои вооруженные силы во влиятельные, сильные средства нападения. И эта тенденция получит продолжение. В купе с южнокорейским военно-морским потенциалом это, конечно, создает очевидную угрозу. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе блок, военно-морскую коалицию. Ясно, что она будет направлена, прежде всего, против Китая. Но также и против России. Здесь иллюзий питать не нужно», - отметил профессор.