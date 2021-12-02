«Прикрывают наши базы»: эксперт о развертывании «Бастионов» на Курилах

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал развертывание расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота на Курилах.
«Размещение этих комплексов предполагает компенсацию нашей относительной слабости в военно-морских силах по отношению к государствам - прежде всего к Соединенным Штатам - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чьи флоты оказались значительно мощнее российского. Комплексы "Бастион" прикрывают не только российское побережье, но и прикрывают наши военно-морские базы на Курилах. Прежде всего, базу атомных подводных лодок, которые являются нашим главным средством ядерного сдерживания на Дальнем Востоке.
Надо понимать, что последние 20 лет Соединенные Штаты делали акцент на развитии своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И США будут продолжать усиливать именно эту составляющую. Плюс ко всему как-то незаметно, но Япония из сил сдерживания превратила свои вооруженные силы во влиятельные, сильные средства нападения. И эта тенденция получит продолжение. В купе с южнокорейским военно-морским потенциалом это, конечно, создает очевидную угрозу. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе блок, военно-морскую коалицию. Ясно, что она будет направлена, прежде всего, против Китая. Но также и против России. Здесь иллюзий питать не нужно», - отметил профессор.
Подберезкин добавил, что для России Дальний Восток всегда был важным регионом, но «никогда не являлся приоритетным с точки зрения обороны».
«Поэтому он несколько не соответствовал по своим возможностям и масштабам тем задачам, которые стояли перед западными округами. Так было издавна. И по своему экономическому, демографическому потенциалу, несмотря на все наши усилия, этот регион существенно уступает западным регионам. Поэтому наше относительное отставание будет компенсироваться новыми, прежде всего, береговыми средствами обороны, которые смогут перекрывать большое пространство. Достаточно сказать, что размещение нескольких дивизионов "Бастионов" будет перекрывать все восточное побережье Камчатки. Кроме того, и гарантировать защиту наших судов, находящихся в нашем по сути внутреннем Охотском море, и тех баз, которые там размещены», - сказал эксперт.
Подберезкин назвал комплексы «Бастион» «мощными противокорабельными системами, аналогов которым в настоящее время на Западе практически нет».
«Их можно сравнить с сухопутными "Искандерами", но "Бастион" - это вариант для побережья», - уточнил специалист.
Ранее расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на отдаленном острове в центральной части Курильской гряды - острове Матуа. Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ уже доставили в островную зону технику, личный состав и материальные средства. Там развернули военный городок, в котором благоустроили помещения, предназначенные для круглогодичного несения службы и проживания бойцов.
Комментируя развертывание комплексов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным, и в тех районах страны, в которых считает целесообразным.