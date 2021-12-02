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1 час назад

Лавров предположил появление в Европе американских ракет

Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, уже скоро в Европе могут появиться американские ракеты средней дальности, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров предположил появление в Европе американских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается... Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности», – передает РИА «Новости» слова министра.

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Лавров добавил, что «в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния». Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния», – отметил он.

По словам министра, Москва категорически не приемлет превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм.

«Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», – сказал он.

При этом Лавров заявил, что в Европе нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности.

«Пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности. Это императивное условие предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию», – отметил он.

Министр также напомнил о заявлении постоянного Совета Организации Договора о коллективной безопасности от 30 ноября, в котором подчеркивается недопустимость провокационной и военной активности на территории, сопредельной к зоне ответственности стран-членов этой организации.

«Безопасность либо неделима, либо ее нет. Политические обязательства государств-участников ОБСЕ – стремиться к построению равной и неделимой безопасности, не упрекать свою безопасность за счет безопасности других, учитывать законные интересы безопасности других государств при определении способа обеспечения собственной безопасности», – добавил глава МИД.

Кроме того, Лавров заметил, что ОБСЕ «сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО».

«Сегодня ОБСЕ погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах – правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности», – сказал министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в «невыполнении перемирия» в Донбассе. Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине.

Армия,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ЕС,ОБСЕ,РИА Новости,
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