«Сухой» и «МиГ» сделали одной компанией

В сети появилась информация о том, что совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) всё же одобрил объединение «Сухой» и «МиГ» в одну компанию.

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Судя по данным на официальном сайте корпорации, следующий этап обсуждения этого вопроса пройдёт уже в январе следующего года.

На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК "МиГ"». Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года. ОАК

При этом представители ОАК отметили, что «текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее». Так, функции единоличного исполнительного органа «МиГа» уже были переданы «Сухому», а, в свою очередь функции ЕИО «Сухого» — в ОАК.