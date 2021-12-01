Российский флот получит две новые подлодки к концу 2021 года

Военно-морской флот России получит до конца 2021 года две новые подводные лодки, проекта 955А "Князь Олег" и проекта 885М "Новосибирск", сообщает газета "Известия" со ссылкой на министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу.

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Глава Минобороны России заявил, что новые подводные лодки будут переданы российским ВМФ в декабре. Подлодки проекта 955 и 955A относятся к четвертому поколению. Длина атомной подводной лодки "Князь Олег" составляет 170 м, ширина - 13,5 м. "Князь Олег" сможет погружаться на глубину 450 м. Строительство ведет оборонная судоверфь "Севмаш".