Лукашенко заявил о готовности к использованию ядерного оружия

«Я сказал — нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там десять сантиметров, это колоссальная площадь. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах — я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники: "Зачем?" Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», — приводятся в материале слова Лукашенко.