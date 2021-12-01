Лукашенко заявил о готовности к использованию ядерного оружия

Все пусковые площадки для ядерных ракет в Белоруссии, кроме одной, сохранены и готовы к использованию. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил президент страны Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, именно сохранность площадок, на которых стояли ракеты «Тополя», и сделала его врагом для Запада. Американцы хотели, чтобы в Белоруссии избавились от них еще во время первого президента Бориса Ельцина — «давили на него, а он на меня», отметил Лукашенко.
«Я сказал — нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там десять сантиметров, это колоссальная площадь. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах — я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники: "Зачем?" Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», — приводятся в материале слова Лукашенко.
Также президент Белоруссии подчеркнул, что если НАТО разместит ядерное оружие в Польше, то он в свою очередь предложит сделать то же самое на территории своей страны России.