В НАТО рассекретили планы в отношении Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии для того, чтобы они были способны защищать себя, пишет ТАСС.
"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для России, пишет ТАСС.