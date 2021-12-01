Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам?

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Уже в 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью 9 Махов, сообщил президент Владимир Путин, выступая во вторник на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Российский лидер упомянул это новейшее оборонительное средство, говоря о военных угрозах со стороны НАТО.

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Москва рассчитывает, что на Западе возобладают ответственность и здравый смысл, и «красные линии» в отношениях с Россией не будут перейдены, передает слова Путина ТАСС. Глава государства отметил – такими красными линиями может стать дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов. «Если на территории Украины возникнут комплексы ударные, подлетное время до Москвы будет семь–десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут, – констатировал президент России. – А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас». Такое оружие уже создано, подчеркнул президент – речь идет об упомянутой выше гиперзвуковой ракете.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования, гиперзвуковая – 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказ, тоже пять минут», – отметил президент.

Напомним, что в понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон» на расстояние более 400 километров.

Государственные испытания «Циркона» планируется завершить уже до конца года. Ожидается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящиеся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и атомный подводный ракетоносный крейсер «Иркутск». Кроме того, в понедельник стало известно, что ВКС получат в 2022 году новые самолеты с гиперзвуковым оружием.

Добавим, президент в своем выступлении подчеркнул, что оснащение российской армии подобным новейшим вооружением – сугубо вынужденная мера в ответ на угрозы со стороны НАТО.

«Создание таких угроз и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», – подчеркнул российский лидер.

Во вторник о готовности принять участие в совместной защите от внешних угроз заявил союзник России по ОДКБ и партнер по Союзному государству – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сообщил, что, если ядерное оружие НАТО появится в Польше, Минск предложит Москве разместить российское ядерное оружие на своей территории.

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул Лукашенко, по всей видимости, назвав «сараями» инфраструктуру для размещения российских ядерных вооружений.

Конституция Украины формально запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы. Но угрожающие России и Белоруссии натовские вооружения, включая ракетные, могут быть развернуты под прикрытием учебных центров Вооруженных сил Украины – на что указал и президент Путин. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, выступая в октябре на форуме «Валдай».

Развертывание ударных систем на Украине может быть оформлено как совместное решение руководства страны и западных партнеров Киева, принятое по рекомендации Генштаба ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Таким системам неоткуда взяться, кроме как от стран Запада и прежде всего от США. Соответственно, должно быть согласование позиций Киева и Вашингтона», – указал международник.

«Фактически же натовские ударные комплексы могут появиться на Украине, лишь если такова будет воля Соединенных Штатов – центра, отдающего приказы своим сателлитам»,

– отметил военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко.

С точки зрения киевского руководства, такое ракетное прикрытие будет сдерживать «агрессивные намерения» России, якобы планирующей боевые действия против Украины – и будет служить гарантией безопасности страны, отметил Кортунов. «Сам факт присутствия американских военных и техники будет неким суррогатом членства в Североатлантическом альянсе, своеобразным НАТО-лайт», – добавил гендиректор РСМД.

Пока что такой сценарий представляется гипотетическим, полагает Кортунов. «В Конгрессе есть проукраинское лобби, но при этом президент Джо Байден понимает, что воевать с Россией из-за Украины, мягко говоря, не здорово, – указал международник. – Поэтому Вашингтон очень избирательно подходит к военному сотрудничеству с Киевом. Поставки вооружений Украине носят достаточно дозированный и выборочный характер, в основном речь идет об оборонительных вооружениях».

Если Вашингтон решится пойти на обострение, то там не должны забывать – в Атлантике несут постоянное боевое дежурство российские многоцелевые атомные подводные лодки, отметил Коротченко. «Гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», которыми могут быть оснащены эти АПЛ, развивают скорость до 9 Махов – следовательно, время их подлета до Вашингтона как раз и составляет около пяти минут», – подчеркнул военный эксперт. «Думаю, варианты ответа на потенциальное размещение ракет на территории Украины сейчас прорабатываются Генштабом, и верховный главнокомандующий озвучил только один из них», – заметил Коротченко.

Если Москва готова пойти на разумный внешнеполитический риск в сочетании с довольно серьезными тратами, то теоретически американцев могла бы отрезвить перспектива развертывания российских ракетных систем, например, на Кубе, полагает собеседник. «Конечно, России было бы полезно иметь базу на Кубе. Но, подчеркну, формулирование ответа на агрессивные действия Запада – это прерогатива президента и Совета безопасности», – сказал Коротченко.

«Если США пойдут на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Украины, то может возникнуть ситуация, похожая на Карибский кризис», – заметил Кортунов.

Тогда, напомнил он, Советский Союз разместил ракеты с ядерными боеголовками на Кубе в ответ на появление аналогичных американских вооружений в Турции. «Подобное непростое решение может быть принято только в условиях какого-то очень резкого обострения отношений Вашингтона и Москвы. При этом каждый новый этап военного сотрудничества Украины с США немного повышает опасность развития такого сценария».

В сравнении с кубинским сценарием более реалистичной представляется реализация предложения Лукашенко о размещении российских вооружений в Белоруссии, полагают эксперты. Впрочем, здесь есть опасность, что белорусский руководитель «потребует, чтобы это была «ситуация двойной кнопки» – так, чтобы и у Минска было право на применение атомного оружия, заметил белорусский политолог Валерий Карбалевич. Очевидно, что это будет нарушением безъядерного статуса республики – как известно, 25 лет назад она вывела со своей территории все боеголовки.

Белорусский лидер может рассчитывать только на появление на своей территории российской базы, основанной на экстерриториальных принципах, уточнил минский военный аналитик Александр Алесин. «То есть внутри будет размещен российский персонал и будут действовать законы России. Там-то она и сможет при желании разместить свои ядерные вооружения», – пояснил эксперт.

Сценарий возвращения в Белоруссию ядерного оружия на экстерриториальные военные объекты уже не раз публично обсуждали российские военные аналитики, в том числе и отставные генералы, напомнил Алесин. «Кстати, Лукашенко недавно говорил, что хотел бы разместить у себя и оперативно-тактические комплексы «Искандер-М»: одну бригаду на западном, другую – на южном направлении. Возможно, эти заявления связаны между собой. Стоит учесть, что в боекомплекте «Искандера-М» имеются в том числе и ракеты в ядерном оснащении мощностью в 50 килотонн», – пояснил собеседник.

«Однако дальность стрельбы таких «Искандеров» составляет 500 километров. Согласно международному режиму контроля за экспортом ракетных технологий, Белоруссии нельзя получать от России такие вооружения. Передать эти ракеты, не нарушив режима, невозможно», – сказал эксперт.