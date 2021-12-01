На юге России стартовали учения с участием 10 тысяч военных

В зимних учениях на юге России примут участие более 10 тысяч российских военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), пишет ТАСС.

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По информации издания, мотострелковые соединения отправились на полигоны юга России, там начались учебные маневры. Как рассказали в Минобороны, около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа пройдут обучение в зимний период. Личный состав будет расположен в автономных полевых лагерях АПЛ-500, которые сформируют на базе основных полигонов.

В районы общевойсковых полигонов совершили марши около 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО.

Модульная система обучения, функционирующая на ротационной основе, предоставляет всем подразделениям комплексную подготовку в течение каждого месяца