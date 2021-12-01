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11 часов назад

На юге России стартовали плановые занятия по боевой подготовке с участием 10 тысяч военных

В зимних плановых занятиях по боевой подготовке на юге России примут участие более 10 тысяч российских военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), пишет ТАСС.

На юге России стартовали плановые занятия военных
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, мотострелковые соединения отправились на полигоны юга России, там начались учебные маневры. Как рассказали в Минобороны, около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа пройдут обучение в зимний период. Личный состав будет расположен в автономных полевых лагерях АПЛ-500, которые сформируют на базе основных полигонов.

В районы общевойсковых полигонов совершили марши около 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО.

Модульная система обучения, функционирующая на ротационной основе, предоставляет всем подразделениям комплексную подготовку в течение каждого месяца

Ранее самые масштабные учения Россия проводила совместно с Белоруссией. Войска Союзного государства планируют организовать новые тренировки на белорусско-украинской границе. Россия и Белоруссия «в среднесрочной перспективе» намерены провести маневры по прикрытию южной части границы Белоруссии. Об этом рассказал министр обороны страны Виктор Хренин.

Армия,Войска,Виктор Хренин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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