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29 минут назад

Европейская страна решила не присоединяться к НАТО

Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерсон, представляя политику нового правительства, сообщает РИА Новости.

Европейская страна решила не присоединяться к НАТО
Фото: ReutersReuters

"Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции", - сказано в заявлении Андерссон, опубликованном на сайте правительства.

Вместе с тем премьер-министр также отметила, что Швеция усилит свое сотрудничество в области обороны с Финляндией, а также другими северными странами-соседями в рамках ЕС, с США в партнерстве с НАТО.

Кроме того, по ее словам, в стране восстанавливаются пять полков и крыло Военно-воздушных сил в Фалуне, Соллефтео, Эстерсунде, Арвидсьяуре, Кристинехамне, Гетеборге и Уппсале.

Андерссон уточнила, что также в разработке находится обновленная стратегия национальной безопасности Швеции.

Армия,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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