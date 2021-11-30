Европейская страна решила не присоединяться к НАТО

"Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции", - сказано в заявлении Андерссон, опубликованном на сайте правительства.