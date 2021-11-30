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42 минуты назад

«Катком прокатятся»: в Британии оценили российскую армию

Российская армия «проедется асфальтовым катком» по британским военным. Так читатели газеты The Times прокомментировали высказывание посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за возросшей активности британских войск в Европе, сообщает РИА Новости.

«Катком прокатятся»: в Британии оценили российскую армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?» – высказался пользователя под ником Odin.

Комментатор Romana Hope-mason отметил патриотизм в словах российского дипломата, сравнив его с вестминстерским истэблишментом, который распродает богатства Великобритании.

«Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае ее участия в столкновениях на Украине», – добавил юзер GregE.

Читатель с ником Triple C подчеркнул, что в Британии хорошие вооруженные силы, однако за Россией численное преимущество: у армии РФ больше и людей, и техники.

«Мы считаем себя хорошими парнями, которым все должны доверять, а противоположной стороне нельзя доверять ни капли. Мне часто кажется, что мы не задумываемся о чувствах русских, которые то же самое думают о нас», – обратил внимание 46watt.

Он добавил, что у России также нет никакого основания доверять Западу.

«Вся наша армия разместится на стадионе Уэмбли, и еще место останется. Да и оружие у наших доблестных военных не самое лучшее. Так что все эти разговоры – лишь нагнетание страха, и ничего реального в них нет», – резюмировали читатели.

Армия,Андрей Келин,Газета The Times,РИА Новости,
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