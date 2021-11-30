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2 часа назад

14 человек погибли при крушении военного вертолета в Азербайджане

14 человек погибли и двое получили ранения в результате крушения военного вертолета в Азербайджане. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

14 человек погибли при крушении вертолета в Азербайджане
Фото: Минобороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана

Информацию о погибших обнародовала Госпогранслужба страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования их семьям.

Военный вертолет разбился утром 30 ноября во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат в Хызинском районе. На место прибыло руководство погранслужбы и Генпрокуратуры.

В начале октября сообщалось, что три человека погибли при крушении военного вертолета в Тунисе.

Армия,Ильхам Алиев,Генпрокуратура РФ,ИА Sputnik,
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