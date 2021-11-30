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19 минут назад

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к российским границам

К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам главы МИД РФ, на Украине в зоне линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются силы и средства при поддержке все большего числа западных инструкторов.

Генсек НАТО впервые назвал Россию «режимом»

Ранее Сергей Лавров обвинил западных партнеров в провоцировании Украины на антироссийские действия. Он отметил, что втягивание России и других стран постсоветского пространства в НАТО — «ярчайший тому пример».

Глава МИД также обратил внимание на нагнетание истерии со стороны США. Дипломат указал, что российскую сторону упрекают за проведение Вооруженными силами учений на своей территории те страны, которые стягивают к российским границам войска и военную технику в огромных количествах из-за океана.

Армия,Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,РИА Новости,
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