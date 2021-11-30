Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам РФ

К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По словам главы МИД РФ, на Украине в зоне линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются силы и средства при поддержке все большего числа западных инструкторов.

Ранее Сергей Лавров обвинил западных партнеров в провоцировании Украины на антироссийские действия. Он отметил, что втягивание России и других стран постсоветского пространства в НАТО — «ярчайший тому пример».