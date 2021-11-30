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19 минут назад

В МИД напомнили о праве российских войск на Крым

В МИД РФ отвергли утверждения НАТО о наращивании присутствия российских сил на Украине: дипломаты подчеркнули, что Крым - это часть России и присутствие ее войск на полуострове законно. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия ответила на заявление НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители МИД опубликовали заявление в ответ на публикацию НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».

«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации», - подчеркнули российские дипломаты.

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти утверждения «фейк-кампанией».

Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали возможный ядерный удар по РФ. По данным Минобороны, в целом в ноябре произошел существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ РФ.

Армия,Мария Захарова,Сергей Шойгу,НАТО,МИД,ЕС,
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