Россия ответила на заявление НАТО

В МИД РФ отвергли утверждения НАТО о наращивании присутствия российских сил на Украине: дипломаты подчеркнули, что Крым - это часть России и присутствие ее войск на полуострове законно. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представители МИД опубликовали заявление в ответ на публикацию НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».

«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации», - подчеркнули российские дипломаты.

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти утверждения «фейк-кампанией».