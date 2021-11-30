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1 час назад

Российские вертолеты получат новую ракету

Экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «Изделие 305Э». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергея Михайлова.

Российские вертолеты получат новую ракету
Фото: МинобороныМинобороны

В ходе выставки вооружений EDEX 2021 представитель предприятия отметил, что Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету. По его словам, «Изделие 305Э» повысит огневые возможности вертолетов.

Сергей Михайлов подчеркнул, что ракета «Изделие 305Э» стала первым российским многоцелевым боеприпасом для вертолетов. Это позволяет ударным машинам поражать все типы целей.

В октябре Минобороны России согласовало цену первых вертолетов Ка-52М. Стоимость каждой машины составила 1,75 миллиарда рублей.

В сентябре газета «Известия» сообщила, что легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305» подтвердила боевые возможности в ходе испытаний. Боеприпас предназначен для штурмовиков, ударных и транспортных вертолетов. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что габариты ракеты позволяют оснастить ЛМУР ударные беспилотники.

В марте 2019 года источник ТАСС сообщил, что ракету «Изделие 305» получит вертолет Ми-28НМ. Он отметил, что вертолет сможет нести до восьми ракет. Дальность полета боеприпаса «Изделие-305Э» составит 14,5 километра.

Армия,Алексей Леонков,Сергей Михайлов,Министерство обороны,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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