В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией

В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.

Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.

Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».

«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».

Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.