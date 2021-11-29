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1 час назад

Рогозин назвал хамством риторику «натовских бюрократов» в отношении России

Риторика «натовских бюрократов» в отношении России за последние годы сильно изменилась, альянс начал хамить и приучать других к агрессивному тону, считает гендиректор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который ранее работал российским постпредом при НАТО.

Рогозин обвинил НАТО в хамстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически. Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе Постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — написал Рогозин в Telegram.

Как ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чтобы России «не захотелось напасть на какую-то из стран» альянса, членам блока нужно показать единство.

Армия,Йенс Столтенберг,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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