Рогозин обвинил НАТО в хамстве

«Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически. Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе Постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — написал Рогозин в Telegram.