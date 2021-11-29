Падение британского истребителя F-35B в море попало на видео

Инцидент с истребителем Королевского ВМФ Великобритании F-35B Lightning II, упавшим в Средиземное море ранее в ноябре, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Как отмечает канал, причиной падения F-35B стала оставленная пластиковая заглушка двигателя.

18 ноября британский таблоид Daily Mirror сообщил, что Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море самолет F-35B Lightning II.