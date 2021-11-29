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21 минуту назад

Падение британского истребителя F-35B в море попало на видео

Инцидент с истребителем Королевского ВМФ Великобритании F-35B Lightning II, упавшим в Средиземное море ранее в ноябре, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Как отмечает канал, причиной падения F-35B стала оставленная пластиковая заглушка двигателя.

18 ноября британский таблоид Daily Mirror сообщил, что Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море самолет F-35B Lightning II.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета. Обстоятельства случившегося выясняются.

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