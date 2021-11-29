Британия вооружается на случай войны с Россией

Британия приняла весьма амбициозную программу усиления военной мощи. Более того, в Лондоне заявляют о желании направить в Европу танки – и не просто так, а «на случай войны с Россией». Как будет проходить эта военная реформа, какие новые виды техники получат британские вооруженные силы – и какую угрозу все это несет России?

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Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вудисс заявил, что Британия перебросит танковую бригаду в Германию «на случай войны с Россией». Одновременно с этим британские официальные лица заявляют о расширении военного присутствия в мире. В самой Британии идет военная реформа, а политики говорят о возрождении «глобальной Британии». Иначе говоря – Британия планирует триумфальное возвращение на мировую арену как самостоятельный военно-политический игрок.

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Планы

Так, планируется расширение королевских ВМС до 20 кораблей примерно к 2030-м годам. В этом случае ВМС станут существенно многочисленнее, чем, например, российский Северный флот, у которого в идеале будет 11–12 боевых кораблей в начале тех же 2030-х годов.

Аналогичная ситуация в подплаве – по многоцелевым атомным подлодкам у бриттов будет на одну–две подлодки больше, чем «Ясеней» Северного флота. Британская авианосная группа недавно совершила турне в Тихий океан, которое по замыслу британского истеблишмента должно было продемонстрировать новую роль Британии в мире. Королевская морская пехота преобразуется в Future commando force – большие морские «Коммандос», разновидность спецвойск, способных выполнять самые сложные задачи.

Авиация должна в обозримой перспективе получить истребители пятого поколения «Темпест», разработка которых сейчас ведется. Транспортные самолеты «Геркулес» будут заменены на новые А400, появятся новые дроны. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 будут заменены на новейшие Е-7 с неподвижной антенной. В сухопутных войсках идет реструктуризация, часть сил сокращается, зато оставшиеся получат новое оружие и технику, например бронемашины «Аякс» и «Боксер».

Создается новое формирование спецназначения – полк рейнджеров, который, в свою очередь, должен войти в новую бригаду спецназа. Параллельно на базе 16-й десантно-штурмовой бригады создается соединение, в зону ответственности которого входит весь мир. Из планов видно, что Британия хочет сохранить за собой возможность быстро и с максимальной эффективностью применить свои войска в любой точке мира. Также видно и то, что бритты планируют нарастить свое технологическое превосходство над потенциальными соперниками.

Но видно и кое-что другое.

Реалии

Газета ВЗГЛЯД уже разбирала поход британской авианосной группы в Тихоокеанский регион. Вкратце – британцы показали всему миру не настоящую авианосную группу, а некий эрзац, попытку выглядеть как американцы, даже близко не имея такой же эффективности. И такое же точно «пускание пыли» стоит за многими британскими шагами.

Нет, по флоту вопросов нет, если они обеспечат исправность своих кораблей и худо-бедно уложатся в свои кораблестроительные планы, то с численностью у них получится. И, возможно, «Темпест» реально однажды поднимется в воздух. Но вот дальше начинаются проблемы. Так, Британия до сих пор не имеет своей корабельной авиации. Даже самолетов не имеет для авианосцев. Пока с них летают летчики Морской пехоты США, на своих же самолетах. Приобретение чисто британских F-35B еще только на очереди. Потом надо будет учиться их применять.

Разрекламированное превращение морской пехоты в «Силы «Коммандо» на деле сводит значение десантных частей, предназначенных для экспедиционных действий и захвата береговых плацдармов, в развертываемый на кораблях спецназ. Очень полезный для помощи в каком-то госперевороте, рейда или диверсии, в каком-то точечном воздействии... но малопригодный для противостояния обычному механизированному полку из страны третьего мира (при условии, что командиры и солдаты последнего более-менее адекватно обучены). И дело здесь не в том, что у британцев плохие солдаты, нет. Солдаты у них великолепные, с отличной подготовкой и боевым духом. Но в случае с этими самыми «Силами «Коммандо» их будет мало и у них не будет тяжелого оружия. Что сводит их значение буквально к нескольким вариантам боевого применения. Грубо говоря, это не «силы высадки на Фолкленды», это «силы переворота в Омане». Использовать их как обычную пехоту тоже, видимо, будет можно, но это как забивать гвозди микроскопом.

Но самое слабое место Британии – армия. Та самая, одной бригадой из состава которой собрались попугать Россию.

На сегодня численность британской армии чуть-чуть превышает 100 000 человек. К моменту, когда планы по ее реформе реализуются, эта величина упадет до 72 500. И это такая плохая игра, при которой хорошую мину не сделать – еще недавно целью было «догнать» численность войск до 112 000. А теперь вот так. И это нерешаемо.

На сегодня в возрастной группе, которая является основным источником рекрутов для Великобритании, безработица на минимуме, а она подстегивала набор в войска. Войны на Ближнем Востоке и провал в Афганистане заставили даже таких конформистов, как англичане, задавать себе политически некорректные вопросы типа «Зачем все это было?». В итоге войска просто не могут набрать себе солдат.

И это так и будет до тех пор, пока кто-то не нападет на Соединенное Королевство, что подстегнет патриотизм и желание молодежи воевать, или пока они не введут у себя призыв, что не выглядит реальным в обозримой перспективе. Пока планируется сделать ставку на резервистов, которых на сегодня 30 000 человек. Но и их число со временем будет падать, ведь они состоят из тех, кто проходил военную службу. А так, как их будет все меньше и меньше, то и резервистов со временем поубавится.

Да, британская бригада с танками «Челленджер 3» – это сила, без вопросов. Особенно если ввязаться с ней в бой на дистанциях стрельбы прямой наводкой вместо дистанционного огневого поражения – тут они покажут себя во всей красе. Подготовка у них действительно обзавидуешься.

Но проблема в том, что за этой бригадой никого нет – буквально. Нет резервов, которыми можно было бы оперировать. В 1999 году в почти погибшей России на Кавказ входила группировка численностью без малого 90 000 человек – британцам для формирования сил такой же численности понадобится проводить мобилизацию, и это будет предел. На этом фоне проблемы с новой боевой техникой уже не особо важны, хотя стоит и их упомянуть – БМП «Аякс», например, что называется, «не получается». И все это наводит на очевидные мысли по поводу британского военного потенциала.

Предварительные итоги

Выводы из всего этого простые – Британия в обозримой перспективе сможет воевать на море и в воздухе, но не на земле. На Земле семь британских бригадных боевых групп смогут провести оборонительную операцию корпусного масштаба и не более того. На широкомасштабное общевойсковое наступление этих сил уже не хватит, там в этих семи бригадных группах все рода сил – от легкой пехоты до танков.

Это не значит, что они вообще не смогут воевать, но теперь и надолго это войска для войны в составе коалиций, только вместе с союзниками. Грубо говоря, несколько британских бригад смогут стать тем стержнем, вокруг которого соберутся и быстро придут в себя разбитые части и подразделения другой армии, они их усилят и прикроют, они придадут их обороне надежность. Но без этой массы дружественных войск вокруг себя воевать они смогут только против очень слабого противника и без решительных целей. Или недолго. Без возможности одержать решительную победу. Ее просто некому одерживать, нет людей.

И все же списывать старого британского льва со счетов не стоит – просто опасность от него теперь исходит иная.

Имея многочисленные и хорошо обученные силы специальных операций, Британия сможет эффективно вредить своим соперникам в неожиданных местах и в больших количествах. Англичане – мастера подлых войн и спецопераций, и теперь, похоже, ими займется значительная часть их армии.

И, конечно, флот и авиация – эти как были угрозой, так и остаются. Разумеется, с поправкой на проблемы с авианосцами и возможностью бить по берегу – без США у англичан пока две «игрушечных» авианосных группы. Впрочем, они могут в течение нескольких лет кое-что в них улучшить, например заиметь свои самолеты на авианосцах, со своими же летчиками. А вот остальные надводные силы обещают стать вполне боеспособными в самое ближайшее время. Подводный же флот ВМС Британии всегда был силен.